Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:55, 16 января 2023Экономика

Европа начала готовиться к отказу от российского дизельного топлива

Reuters: трейдеры в Европе увеличили закупку российского дизельного топлива перед эмбарго

Фото: Jon Nazca / Reuters

Трейдеры из Европы спешат закупить российское дизельное топливо до момента вступления в силу эмбарго на него, что случится 5 февраля. В январе импорт достиг 770 тысяч баррелей в сутки, что стало максимумом с марта прошлого года. Об этом ссылкой на данные Vortexa сообщает Reuters.

Таким же образом европейские компании начинали готовиться к нефтяному эмбарго, которое вступило в силу 5 декабря прошлого года. Однако в данном случае найти замену российскому топливу может оказаться немного сложнее.

Европа ожидает, что решить проблему помогут поставки из Китая, увеличившего квоту на экспорт топлива почти на 50 процентов по сравнению с показателем годовой давности. В январе-июне поставки китайского дизельного топлива могут достигать 400-600 тысяч баррелей в сутки, отмечают эксперты. При этом понятно, что для производства топлива будет использоваться в том числе российская нефть, закупки которой Китай увеличивает в последнее время.

Вписаться в рынок намерена и Индия, которая также увеличивает поставки российской нефти и выпуск топлива. Обе страны не поддержали потолок цен, но покупают сырье с большим дисконтом по отношению к эталонному сорту Brent. При этом Индия предупредила, что если Россия начнет настаивать на контрактах по цене выше потолка, то страна может присоединиться к группе G7, Евросоюзу, Австралии, Норвегии и Швейцарии в вопросе ограничения цен.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

В случае реализации этой схемы нефтегазовые доходы могут дополнительно снизиться, поскольку из исчезнет существенная доля добавленной стоимости за нефтепереработку. Тем не менее российские власти ожидают, что через какое-то время проблема решится, как год назад.

Ранее представитель Минфина США отмечал, что события развиваются по плану Вашингтона и его союзников. Снижение доходов России не приводит к увеличению мировых цен и не создает проблемы для энергорынка. В перспективе, отметил он, Москва будет вынуждена продавать свое сырье с большой скидкой, а нефтепродукты поставлять в бедные страны, например в Африку, которая страдает от завышенных цен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Россияне с Крайнего Севера рассказали о жизни в условиях полярной ночи
В ЕС назвали цель нового пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро
ЕК приняла к сведению результаты нацконсультаций в Венгрии по санкциям
Гидрометцентр пообещал мягкую погоду на севере России после аномальных холодов
Более трети российских компаний повысили сотрудникам зарплаты в 2022 году
Киргизия ограничила вывоз наличной валюты
Британия рассказала о контактах с Украиной по поводу пропавших в Соледаре
Стало известно о возможной ампутации ноги у звезды «Мстителей» после ДТП
Ракета SpaceX стартовала со спутником Космических сил США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.