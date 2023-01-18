Запасы газа в Европе остались на историческом максимуме

GIE: запасы газа в Европе остаются на историческом максимуме для этого времени года

Вторую половину зимнего периода Европа начинает с исторически максимальными запасами газа в подземных хранилищах (ПХГ). За два месяца отбор из них составил 19,85 миллиарда кубометров, к настоящему времени там остается 87,78 миллиарда. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) пишет ТАСС.

В процентном соотношении заполненность составляет 81,07 процента. Отбор растет из-за подготовки к похолоданию до климатической нормы в ближайшие дни, но все равно остается минимальным для этого времени года. В понедельник, 16 января, он составил 459 миллионов кубометров при закачке 18 миллионов.

На такую динамику влияет высокая средняя доля ветрогенерации в странах ЕС, с начала месяца она превышает 26 процентов, а 15 января и вовсе достигла 35,4 процента. Кроме того, Европа наращивает закупки сжиженного природного газа (СПГ), который идет непосредственно в газотранспортную систему. Этому способствует резкое падение цен — на этой неделе стоимость тысячи кубометров газа опускалась ниже 600 долларов, то есть на уровень августа 2021 года.

На этом фоне поставки российского газа в Европу продолжают сокращаться. Согласно подсчетам Reuters, с начала января поставки по трубопроводам упали на 22 процента по сравнению с декабрем. При этом прокачка стабильно падает как через украинскую газотранспортную систему (ГТС), так и через «Турецкий поток».

Накануне, 17 января, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о способности страны избежать рецессии благодаря успешной диверсификации поставщиков газа.