Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:44, 17 января 2023Экономика

Шольц заявил о способности Германии избежать рецессии благодаря поставкам газа

Шольц заявил о способности Германии избежать рецессии благодаря поставкам газа

Фото: Marijan Murat / dpa / Globallookpress.com

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, экономика Германии находится в хорошей форме, чтобы пережить последствия энергетического кризиса. Об этом пишет Bloomberg.

Он заявил, что страна способна избежать рецессии благодаря новым поставкам газа. Увеличение пропускной способности новых терминалов сжиженного природного газа на побережьях Балтийского и Северного морей дает Германии гибкость для поддержания своей экономики, отметил Шольц.

Крупнейшая экономика Европы начинает 2023 год с более радужными перспективами, поскольку необычно теплая погода помогла сократить потребление природного газа и практически устранила риск отключений электроэнергии зимой, отмечает издание.

Ранее член совета управляющих Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Сентено удивился результатам, которые показывает экономика еврозоны. Он отметил, что ситуация выглядит лучше ожиданий в каждом квартале и, возможно, тенденция продолжится.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали условия серьезного рассмотрения переговоров
Назван срок принятия законопроекта о выходе России из договоров СЕ
Женщине дали 12 лет за участие в запрещенном в России ИГ и сбор денег для него
В Москве снова начали поднимать цены на один вид жилья
Danone пообещал бороться с коровьей отрыжкой
Медитацию связали с улучшением здоровья
В Афганистане манекенам в магазинах надели на голову пакеты по указу талибов
Шольц заявил о способности Германии избежать рецессии благодаря поставкам газа
Местные жители оригинально отомстили порноактрисе за съемки в сельской церкви
Названы самые популярные страны для покупки жилья у россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.