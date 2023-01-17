Шольц заявил о способности Германии избежать рецессии благодаря поставкам газа

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, экономика Германии находится в хорошей форме, чтобы пережить последствия энергетического кризиса. Об этом пишет Bloomberg.

Он заявил, что страна способна избежать рецессии благодаря новым поставкам газа. Увеличение пропускной способности новых терминалов сжиженного природного газа на побережьях Балтийского и Северного морей дает Германии гибкость для поддержания своей экономики, отметил Шольц.

Крупнейшая экономика Европы начинает 2023 год с более радужными перспективами, поскольку необычно теплая погода помогла сократить потребление природного газа и практически устранила риск отключений электроэнергии зимой, отмечает издание.

Ранее член совета управляющих Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Сентено удивился результатам, которые показывает экономика еврозоны. Он отметил, что ситуация выглядит лучше ожиданий в каждом квартале и, возможно, тенденция продолжится.