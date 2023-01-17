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13:17, 17 января 2023Экономика

В Европейском центробанке удивились росту экономики еврозоны

Член совета управляющих ЕЦБ Сентено удивился росту экономики еврозоны выше ожиданий

Фото: Pxhere

Член совета управляющих Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Сентено удивился результатам, которые показывает экономика еврозоны. В ходе дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе он отметил, что ситуация выглядит лучше ожиданий в каждом квартале и, возможно, тенденция продолжится, передает Bloomberg.

«Четвертый квартал в Европе, скорее всего, будет по-прежнему положительным. Возможно, мы будем удивлены и в первой половине года», — сказал экономист. При этом он подчеркнул, что ЕЦБ продолжит борьбу с инфляцией, которая связана с беспрецедентным энергетическим кризисом в регионе в 2022 году.

Ранее Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщило о росте ВВП страны в 2022 году на 1,9 процента, хотя предыдущие прогнозы предсказывали рост на 1,8 процента. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо рассказал, что экономика страны чувствует себя лучше, чем ожидалось, и рецессии удастся избежать.

На этом фоне аналитики Goldman Sachs согласились с ожиданиями ЕЦБ и изменили свой прогноз по еврозоне на 2023 год. Ранее они ожидали падения на уровне 0,1 процента, а теперь считают более вероятным рост на 0,6 процента.

Улучшение ожиданий во многом связано с успешной минимизацией негативных последствий отказа от российских энергоресурсов. В частности, ситуация с газом оказалась гораздо лучше прогнозов, более того, на фоне рекордной заполненности хранилищ биржевые цены падают на уровень лета 2021 года.

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Платон Щукин
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