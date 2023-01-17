В Европейском центробанке удивились росту экономики еврозоны

Член совета управляющих ЕЦБ Сентено удивился росту экономики еврозоны выше ожиданий

Член совета управляющих Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Сентено удивился результатам, которые показывает экономика еврозоны. В ходе дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе он отметил, что ситуация выглядит лучше ожиданий в каждом квартале и, возможно, тенденция продолжится, передает Bloomberg.

«Четвертый квартал в Европе, скорее всего, будет по-прежнему положительным. Возможно, мы будем удивлены и в первой половине года», — сказал экономист. При этом он подчеркнул, что ЕЦБ продолжит борьбу с инфляцией, которая связана с беспрецедентным энергетическим кризисом в регионе в 2022 году.

Ранее Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщило о росте ВВП страны в 2022 году на 1,9 процента, хотя предыдущие прогнозы предсказывали рост на 1,8 процента. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо рассказал, что экономика страны чувствует себя лучше, чем ожидалось, и рецессии удастся избежать.

На этом фоне аналитики Goldman Sachs согласились с ожиданиями ЕЦБ и изменили свой прогноз по еврозоне на 2023 год. Ранее они ожидали падения на уровне 0,1 процента, а теперь считают более вероятным рост на 0,6 процента.

Улучшение ожиданий во многом связано с успешной минимизацией негативных последствий отказа от российских энергоресурсов. В частности, ситуация с газом оказалась гораздо лучше прогнозов, более того, на фоне рекордной заполненности хранилищ биржевые цены падают на уровень лета 2021 года.