Французский бизнес перестал переживать из-за цен на газ

Банк Франции: в декабре экономическая активность в стране выросла больше, чем ожидалось

Бизнес Франции ожидает, что экономика продолжит рост в январе, следует из ежемесячного опроса 8500 компаний, проведенного центральным банком (ЦБ) страны, на который ссылается Bloomberg. Стране не помешает «встречный ветер» в виде увеличения стоимости энергоносителей, в частности газа, уверены представители компаний.

По итогам декабря экономическая активность во Франции выросла больше, чем ожидалось, показал опрос. В результате суммарный экономический рост в четвертом квартале 2022 года составил 0,1 процента. Ситуация улучшилась в нескольких отраслях промышленности и строительстве, и бизнес надеется на дальнейшую стабилизацию.

По данным ЦБ, уровень неопределенности среди французских компаний немного снизился в декабре, а финансовое положение многих предприятий улучшилось. Бизнес перестал переживать из-за роста цен на газ и спокойно оценивает риски, исходящие от энергетического кризиса.

«Франция избежит сценария жесткой посадки экономики в виде рецессии. <…> Реальное здоровье нашей экономики немного лучше, чем наш коллективный моральный дух», — заявил руководитель Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо в интервью Radio Classique. Он подчеркнул, что рост экономики пока небольшой, но в целом она «сопротивляется» кризису лучше, чем прогнозировалось, демонстрируют опросы бизнеса.

Ранее экономисты Goldman Sachs предсказали, что ВВП еврозоны вырастет на 0,6 процента в этом году, хотя прошлый прогноз предусматривал падение на 0,1 процента. Экономисты также посчитали, что инфляция снизится быстрее, чем предполагалось, примерно до 3,25 процента к концу 2023 года.

