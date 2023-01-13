Крупнейшая экономика Европы ускорила рост

ВВП Германии по итогам 2022 года вырос на 1,9%, что на 0,1% лучше прогнозов

ВВП Германии, крупнейшей экономики Европы, по итогам 2022 года вырос на 1,9 процента, что лучше прогнозов экспертов, которые говорили о росте 1,8 процента. Об этом со ссылкой на данные Федерального статистического бюро страны (Destatis) пишет РИА Новости.

Ускорение роста произошло на фоне снижения цен на природный газ и уверенности в прохождении зимнего периода. В 2021 году ВВП страны вырос на 2,6 процента, на показатели нынешнего года повлияла ситуация вокруг конфликта на Украине.

Ранее глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо рассказал, что экономика страны чувствует себя лучше, чем ожидалось, и рецессии удастся избежать. Опросы представителей бизнеса также показывают улучшение ситуации и снижение опасений по поводу дефицита энергоресурсов.

Рост оптимизма демонстрируют и аналитики Goldman Sachs, изменившие прогноз по поводу динамики ВВП еврозоны в 2023 году. Вместо падения на 0,1 процента они ожидают рост на 0,6 процента вкупе с более быстрым снижением инфляции — до 3,25 процента.

Между тем Всемирный банк (ВБ) изменил прогноз по ВВП России на два года вперед. В июне прошлого года эксперты ожидали, что показатель в 2023 году упадет на два процента, теперь они считают более вероятным сокращение на 3,3 процента. В минувшем году, как утверждает глава Минфина России Антон Силуанов, отечественная экономика сократилась на 2,7 процента.