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12:10, 17 января 2023Экономика

Цены на газ в Европе упали до минимума с августа 2021 года

Цены на газ в Европе упали ниже $600 за тыc кубометров впервые с августа 2021 года

Фото: Hauke-Christian Dittrich / dpa / Globallookpress.com

Цены на газ в Европе упали до минимума с августа 2021 года. В ходе торгов 17 января цена февральского фьючерса на газ по индексу TTF впервые почти за полтора года опустилась ниже 600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 11:50 по московскому времени стоимость контракта составляла 599,68 доллара за тысячу кубометров (минус 4,52 процента к предыдущему закрытию торгов). Цены продолжают снижение последних месяцев на фоне рекордных запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) и благоприятной погоды, позволяющей европейцам значительно экономить топливо.

Софья Ермакова
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