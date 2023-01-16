К середине зимы Европа поставила рекорд по запасам газа

GIE: по состоянию на 14 января газохранилища Европы заполнены на рекордные 81,7 процента

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на середину зимы находятся на рекордном для этого времени года уровня — 81,7 процента. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщает ТАСС.

Отбор топлива перед ожидающимся похолоданием несколько растет, однако по-прежнему остается минимальным для этого времени года. По состоянию на 14 января закачка в ПХГ составляла 59 миллионов кубометров, а отбор — 253 миллиона.

Главными причинами столь благоприятной для европейских потребителей ситуации стал резкий рост доли ветрогенерации — более четверти в общей выработке электроэнергии в ЕС, а также температура выше климатической нормы. Кроме того, активно продолжается закупка партий сжиженного природного газа (СПГ), хотя цены на него значительно снизились.

На этом фоне Европа дополнительно сократила поставки российского газа. С начала января прокачка через Украину упала до 35,4 миллиона кубометров в сутки. Как утверждают источники Reuters, причиной стало снижение заявок.

Европейские власти и отраслевые эксперты неоднократно указывали, что успешное прохождение текущего отопительного сезона уже гарантировано и в настоящее время вопрос стоит о наполнении хранилищ к следующей зиме.

По итогам 2022 года экспорт «Газпрома» (обладает монополией на поставки по трубопроводам) в дальнее зарубежье сократился до 100,9 миллиарда кубометров, что ниже уровня 1990 года. В 2023-м заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов ожидает падения еще на треть.