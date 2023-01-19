Кадыров ответил генералу из Госдумы насчет запрета бороды в армии

Кадыров раскритиковал генерала Соболева из-за заявлений о запрете бороды в армии

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал депутата Госдумы генерал-лейтенанта Виктора Соболева, заявившего о запрете бороды в армии. Свой ответ он опубликовал в Telegram-канале.

«Видимо, генерал-лейтенант Виктор Соболев имеет очень много свободного времени на службе, раз от нечего делать перечитывает устав», — написал Кадыров. По его словам, бойцов с передовой, вероятно, очень удивили подобные заявления.

«Они-то и не подозревали, что в их рядах затаился опасный враг - растительность на лице! Бросаем автоматы, айда бриться, а нацисты пока подождут в сторонке, поталдычат о своих каких-нибудь фашистских делишках. Ведь в каждом окопе есть краник с горячей водой, пену для бритья выдают по утрам на банном построении, бритвы выдали на месяц вперед», — сыронизировал Кадыров.

Он также подчеркнул, что на передовой есть другие проблемы — постоянные обстрелы городов и населения. По мнению главы региона, генералам стоит подумать о полезных и выполнимых в деле идеях, чтобы минимизировать потери среди военных и гражданских.

Ранее Соболев сообщил, что запрет на ношение бороды — элементарное требование дисциплины. Он напомнил, что требования к солдату, в том числе к внешнему виду, прописаны в уставе военной службы.

При этом временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опроверг появившиеся сообщения о том, что бойцам запрещено носить бороду. По его словам, подобные слухи распространились в Telegram-каналах и среди военкоров, но они не имеют под собой никаких оснований.