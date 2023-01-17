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23:41, 17 января 2023Россия

Пушилин прокомментировал слухи о запрете на ношение бороды для военных

Пушилин опроверг слухи о запрете на ношение бороды и использование планшетов в ВС России

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал сообщения о запрете на ношение бороды, использование планшетов и личного транспорта в российской армии. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, подобные слухи распространились в Telegram-каналах и среди военкоров, но они не имеют под собой никаких оснований.

«Я связался с нашей комендатурой, уточнил: никаких подобных проверяющих с подобными "гениальными" идеями не приезжало, никаких подобных команд не спускалось», — заверил врио главы республики.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил запретить военнообязанным россиянам выезжать из страны в период мобилизации или в военное время. Комментируя эту идею, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не рассматривали данный вопрос. Он назвал данные сообщения уткой и диверсией.

Марина Совина
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