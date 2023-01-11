В Кремле назвали диверсией сообщения о якобы запрете выезда мужчин из России

Песков назвал сообщения о якобы запрете выезда мужчин из России диверсией

Сообщения о якобы запрете выезда мужчин из России являются информационной уткой и диверсией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация со ссылкой на Минобороны Украины о том, что с 9 января 2023 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) России якобы поручила пограничникам обеспечить ограничение выезда за территорию страны граждан, пригодных к службе в армии.