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12:15, 11 января 2023Россия

В Кремле назвали диверсией сообщения о якобы запрете выезда мужчин из России

Песков назвал сообщения о якобы запрете выезда мужчин из России диверсией

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Сообщения о якобы запрете выезда мужчин из России являются информационной уткой и диверсией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация со ссылкой на Минобороны Украины о том, что с 9 января 2023 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) России якобы поручила пограничникам обеспечить ограничение выезда за территорию страны граждан, пригодных к службе в армии.

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Константин Лысяков
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