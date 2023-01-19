У Бузовой нашли долг по коммуналке в десятки тысяч рублей

KP.RU: певица и телеведущая Ольга Бузова задолжала за ЖКУ 43,5 тысячи рублей

У российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой нашли долг по оплате коммунальных услуг в десятки тысяч рублей — звезда задолжала за ЖКУ 43,5 тысячи рублей. Об этом сообщает KP.RU.

Речь идет о квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. По информации издания, телеведущая давно переехала и перестала оплачивать коммунальные услуги. Летом 2022 года управляющая компания обратилась в суд и выиграла дело. Бузова проигнорировала решение суда, после чего документы по ее делу попали к судебным приставам. В конце декабря на телеведущую завели исполнительное производство.

По словам адвоката Андрея Алешкина, если певица не погасит задолженность добровольно, судебные приставы принудительно спишут средства с ее счетов или арестуют имущество. «Очень странно, что Ольга Бузова покупает новые квартиры, а обязательства по ЖКУ игнорирует. Наверняка это какая-то ошибка с ее стороны», — добавил эксперт.

В августе 2022 года долг по коммунальным услугам обнаружили у балерины Анастасии Волочковой. СМИ сообщили, что звезда задолжала 644,4 тысячи рублей. Позже Волочкова прокомментировала слухи, опровергнув информацию.