Балерина Волочкова опровергла информацию о том, что задолжала за ЖКУ 644,4 тысячи рублей

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о своих долгах по коммуналке. Артистка опровергла ранее распространенную СМИ информацию о том, что задолжала за ЖКУ 644,4 тысячи рублей. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Волочкова заявила, что на нее подали в суд из-за громкого имени и желания отомстить за ранее выигранные дела. В прошлом балерина отсудила у компании «Астрахань», созданной ее экс-возлюбленным Игорем Вдовиным, восемь миллионов рублей за отказ возвращать взятые в долг средства. Вдовин получил от Волочковой три миллиона долларов, которые обещал вложить в строительство элитного ЖК на берегу Волги. Однако вместо этого бизнесмен вывел деньги в оффшорные компании.

«Там не шло никакое строительство, никакой стройки не было. Только спустя десять лет объект был сдан», — рассказала балерина. Чтобы вернуть часть средств, Волочкова согласилась забрать себе 20 квартир в достроенном ЖК «Паруса». На данный момент артистка продала десять объектов. Она отметила, что оплачивает налоги и коммунальные услуги в оставшихся в ее собственности квартирах, но уже проданное жилье — не ее ответственность, поэтому она ничего не должна управляющей компании.

«У меня с управляющей компанией была договоренность, что каждый покупатель моей квартиры сам оплачивает ту задолженность, которая существует на протяжении многих лет. Я не собиралась оплачивать, меня не интересует, что там происходит», — пояснила Волочкова. При этом год назад УК «Парусов» также подала в суд на артистку, не сообщив ей об этом. По мнению балерины, сейчас две компании объединились, чтобы отомстить ей.

В августе 2021 года Волочкова выиграла в суде по иску к управляющей компании Тверского района Москвы об испорченном имуществе. Требования балерины по оплате неустойки за залитую водой с крыши кровать частично удовлетворили.

