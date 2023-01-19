В России захотели ограничить перевозку немаркированных электронных сигарет

Перевозку немаркированных электронных сигарет в России предложили ограничить 200 штуками

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ограничить перемещение немаркированной никотиносодержащей продукции по России. Инициатива размещена в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Проект закона разработали депутаты от «Единой России» Леонид Огуль, Айрат Фаррахов, Анатолий Вороновский, Алексей Веллер, Айдар Метшин, Руслан Гаджиев и Антон Гетта. Также в его подготовке участвовал парламентарий Андрей Луговой (ЛДПР).

Согласно проекту, объем перевозок немаркированных электронных сигарет в стране хотят ограничить 200 штуками. Авторы инициативы напомнили, что такие количественные нормы уже действуют в сфере перевозки немаркированной табачной продукции физическими лицами, однако в стране не установлено подобных ограничений, касающихся никотиносодержащей продукции.

Физлицам предлагают разрешить перевозить по стране не более 200 немаркированных изделий с нагреваемым табаком, или никотиносодержащей продукции (за исключением изделий с нагреваемым табаком) с общим объемом никотиносодержащей жидкости не более 50 миллилитров на человека. Органам внутренних дел хотят дать право составлять протоколы об административных нарушениях по данной статье.

Штраф за нарушение правила, согласно проекту, может составить от 15 до 25 тысяч рублей. Также у нарушителя предлагают конфисковывать продукцию.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил внести в нижнюю палату парламента предложения о запрете вейпов.