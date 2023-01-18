Володин поручил внести в Госдуму предложения о запрете вейпов

Володин поручил профильным комитетам ГД внести предложения о возможном запрете вейпов

Профильным комитетам Госдумы было дано поручение внести предложения по вопросу о возможном запрете вейпов. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС в среду, 18 января.

В сентябре 2022 года в Минздраве поддержали инициативу маркировать вейпы. Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов тогда сообщал, что разработкой этого законопроекта занимается ЛДПР.

«Если вы не возражаете, поручим профильным комитетам — комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, так как речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов», — сказал Володин.

Спикер дал аналогичное распоряжение думскому комитету по делам молодежи. По мнению Володина, важно изучить эти вопросы в приоритетном порядке.

Ранее специалист Минздрава Маринэ Гамбарян выступила за запрет продажи электронных сигарет в России. Она подчеркнула, что без введения ограничений на их продажу невозможно достичь государственных целей по противодействию потребления табака.