В Госдуме предупредили о серьезных последствиях конфискации российских активов

Депутат Чепа раскритиковал заявление Швейцарии о возможной конфискации имущества России

Конфискация российских активов в пользу Украины чревата серьезными последствиями, в том числе финансовым кризисом, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом парламентарий прокомментировал «Ленте.ру» слова главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса об использовании активов России для восстановления Украины.

«Это, естественно, абсолютно неправомерно. Странно, что это звучит из уст швейцарцев, которые всегда были оплотом сохранности денежных средств, и так было на протяжении столетий. Но все меняется», — заявил Чепа.

Если такое произойдет, то будут очень серьезные последствия, ящик пандоры будет открыт, и за этим последует серьезный кризис

Алексей Чепа депутат Госдумы

При этом депутат выразил уверенность в том, что европейские чиновники осознают последствия подобных решений.

«Многие финансисты понимают, какие у этого риски и что может последовать дальше, но при этом продолжают во многих странах раздувать эту тему и пытаются мотивировать Украину бороться до последнего», — добавил парламентарий.

Ранее Кассис заявил, что Швейцария не исключает использования замороженных российских активов для восстановления Украины, однако пока для такого шага нет правовой основы.

«Агрессор должен устранить нанесенный ущерб, данный принцип остается в силе. Но нужно действовать в правовых рамках. В настоящее время в Швейцарии нет законодательной базы для конфискации замороженных средств», — сказал дипломат.