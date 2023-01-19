Егор Крид сообщил о планах выпустить два альбома в 2023 году

Егор Крид сообщил о планах выпустить два музыкальных альбома в 2023 году

28-летний российский певец Егор Крид сообщил о планах выпустить два музыкальных альбома в 2023 году. Об этом сообщает Звук Медиа.

Артист отметил, что собирается начать работу над новой музыкой, а также выпустить сингл. По его словам, сейчас он не может представить новую композицию из-за отсутствия достойного сценария.

«Хочу в этом году закрыться в студии и сделать мощный альбом, а может, и два. Один — стилька раздать, а второй — лирики накатить. Или все сразу в один. Не знаю», — рассказал исполнитель, подчеркнув, что планирует отправиться в путешествие, чтобы найти вдохновение.

Крид добавил, что в скором времени даст большой сольный концерт, рассчитанный на 40 тысяч зрителей.

В ноябре прошлого года музыкант рассказал о желании стать отцом и поисках матери его будущих детей. Крид добавил, что многие пары заводят детей, «исходя из эмоций, первой влюбленности, чувств», однако со временем они понимают, что сделали ошибку, выбрав в спутники жизни не того человека.