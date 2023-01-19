Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:15, 19 января 2023Культура

Егор Крид сообщил о планах выпустить два альбома в 2023 году

Егор Крид сообщил о планах выпустить два музыкальных альбома в 2023 году

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

28-летний российский певец Егор Крид сообщил о планах выпустить два музыкальных альбома в 2023 году. Об этом сообщает Звук Медиа.

Артист отметил, что собирается начать работу над новой музыкой, а также выпустить сингл. По его словам, сейчас он не может представить новую композицию из-за отсутствия достойного сценария.

«Хочу в этом году закрыться в студии и сделать мощный альбом, а может, и два. Один — стилька раздать, а второй — лирики накатить. Или все сразу в один. Не знаю», — рассказал исполнитель, подчеркнув, что планирует отправиться в путешествие, чтобы найти вдохновение.

Крид добавил, что в скором времени даст большой сольный концерт, рассчитанный на 40 тысяч зрителей.

В ноябре прошлого года музыкант рассказал о желании стать отцом и поисках матери его будущих детей. Крид добавил, что многие пары заводят детей, «исходя из эмоций, первой влюбленности, чувств», однако со временем они понимают, что сделали ошибку, выбрав в спутники жизни не того человека.

Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Евросоюз приготовился к полному избавлению от российских энергоресурсов
Александр Васильев оценил наряд Агаты Муцениеце фразой «старушка у подъезда»
Москвичка пожаловались на массовое нашествие крыс в квартирах многоэтажки
Внешний долг России за год снизился на 100 миллиардов долларов
Лавров ответил на вопрос о помиловании осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги
Пытавшегося вывезти порох на Украину россиянина приговорили к 4,5 года колонии
Наркоторговцы угнали самолет, забыли про топливо и погибли
ВСУ четвертый раз за сутки обстреляли граничащий с Украиной российский регион
Создан крупнейший каталог Млечного Пути с тремя миллиардами объектов
В аэропорту Лондона у страдающей от аллергии пенсионерки отобрали лекарства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.