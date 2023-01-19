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16:08, 19 января 2023Мир

Зеленского раскритиковали за требование оружия для захвата Крыма

Экс-депутат ЕП Филиппо раскритиковал Зеленского за требование оружия для захвата Крыма

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина потребовала еще больше оружия от западных партнеров для захвата Крыма, за это ее раскритиковал французский политик и экс-депутат Европарламента (ЕП) Флориан Филиппо в своем Twitter.

«[На форуме в] Давосе [президент Украины Владимир] Зеленский попросил у своих хозяев денег и оружия. Кучка сумасшедших, которая сидела перед ним, хочет войны, как и он сам! Они прекрасно знают, что смогут разбогатеть на этом», — написал политик.

Помимо этого, бывший парламентарий призвал остановить военный конфликт.

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Виктория Кондратьева
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