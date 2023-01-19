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13:07, 19 января 2023Бывший СССР

Эстония направит Украине гаубицы, гранатометы и снаряды на 113 миллионов евро

Премьер Эстонии Каллас анонсировала передачу Украине артиллерии на 113 миллионов евро

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Эстония передаст Украине гаубицы, минометы и снаряды к ним на сумму в 113 миллионов евро, заявила пермьер-министр страны Кая Каллас, ее слова приводит эстонский портал ERR.

«Украина как государство и нация умело воспользовалась нашей военной помощью», — объяснила Каллас новый пакет помощи от Таллина Киеву. Точных цифр готовящейся к передаче техники в правительстве Эстонии не назвали.

Однако уточнили, что обороноспособность самой прибалтийской республики не снизится за счет перевооружения армии на южнокорейские самоходные гаубицы К9 и усиление подразделениями НАТО, в том числе — расчетами HIMARS.

11 января Президент Эстонии Алар Карис в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал продолжить оказывать «максимальную» военную помощь Киеву. Он подчеркнул, что Эстония предпринимает все возможные шаги для победы Украины.

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Василий Мека
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