Эстония пообещала «максимальную» военную помощь Украине

Президент Эстонии Карис пообещал продолжить оказывать «максимальную» военную помощь Киеву

Президент Эстонии Алар Карис в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал продолжить оказывать «максимальную» военную помощь Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

Президент подчеркнул, что Эстония предпринимает все возможные шаги для победы Украины. «Мы, безусловно, продолжим оказывать военную помощь в максимально возможном объеме. Я подтвердил это президенту Украины Владимиру Зеленскому, который позвонил мне сегодня вечером», — сказал Карис. По его словам, мировое сообщество также должно продолжать поддерживать Украину.

Карис уточнил, что во время телефонного разговора обсуждалась сложная ситуация на фронте. Он заявил о необходимости укрепить военный потенциал Украины, в первую очередь, за счет средств противовоздушной обороны, артиллерийских систем и бронетанковой техники.

В декабре глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о решении правительства страны предоставить новый пакет военной помощи Украине, в который входит отправка дронов. Отмечается, что украинской стороне также направят бронежилеты, комплекты для чистки оружия и другое.