Эстония отправит на Украину дроны

Глава Минобороны Эстонии Певкур заявил о новом пакете военной помощи для Украины

Правительство Эстонии в ходе заседания решило предоставить новый пакет военной помощи Украине, в который входит отправка дронов. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур, его слова приводятся на сайте ведомства.

«Члены правительства поддержали предложение министра обороны Ханно Певкура направить Украине еще один пакет военной помощи, в который входят в основном дроны, средства индивидуальной защиты и зимняя форма», — сказано в заявлении эстонских властей.

Певкур отметил, что пакет помощи отвечает на поступившие запросы от Киева. Также украинской стороне поставят бронежилеты, комплекты для чистки оружия и другое. Ведомство напомнило, что ранее на Украину были отправлены гаубицы, противотанковые мины и гранатометы, а также медицинские принадлежности.

Ранее Певкур рассказал об объеме расходов на военную поддержку Киева. Она составила около одного процента от собственного ВВП. Как утверждает политик, Эстония намерена увеличивать эти траты. Кроме того, Таллин планирует наращивать расходы на национальную оборону, в следующем году они составят примерно 2,84 процента от ВВП.