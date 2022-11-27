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15:48, 27 ноября 2022Бывший СССР

Эстония раскрыла объем трат на военную поддержку Украины

Министр обороны Эстонии заявил, что страна выделила на поддержку Украины один процент ВВП

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Эстония уже выделила на военную поддержку Украины около одного процента от собственного ВВП. Объем трат раскрыл министр обороны страны Ханно Певкур, пишет ТАСС.

По словам главы ведомства, Таллин планирует наращивать как эти расходы, так и траты на национальную оборону. В следующем году последние составят около 2,84 процента от ВВП.

«Мы все должны делать больше. Мы должны быть честными и ясными: военно-морской флот и военно-воздушные силы России более или менее такие же, как и до войны», — заявил Певкур.

Ранее стало известно, что украинским беженцам в Эстонии усложнят процедуру получения статуса временной защиты, которым они сейчас обладают. Теперь им придется сдавать экзамен на знание эстонского языка.

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Алевтина Запольская
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