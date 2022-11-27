Эстония раскрыла объем трат на военную поддержку Украины

Министр обороны Эстонии заявил, что страна выделила на поддержку Украины один процент ВВП

Эстония уже выделила на военную поддержку Украины около одного процента от собственного ВВП. Объем трат раскрыл министр обороны страны Ханно Певкур, пишет ТАСС.

По словам главы ведомства, Таллин планирует наращивать как эти расходы, так и траты на национальную оборону. В следующем году последние составят около 2,84 процента от ВВП.

«Мы все должны делать больше. Мы должны быть честными и ясными: военно-морской флот и военно-воздушные силы России более или менее такие же, как и до войны», — заявил Певкур.

Ранее стало известно, что украинским беженцам в Эстонии усложнят процедуру получения статуса временной защиты, которым они сейчас обладают. Теперь им придется сдавать экзамен на знание эстонского языка.

