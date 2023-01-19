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17:42, 19 января 2023Культура

«Горбатую гору» и «Назови меня своим именем» удалили из онлайн-кинотеатров

«Горбатую гору» и «Назови меня своим именем» удалили из российских онлайн-кинотеатров

Кадр: фильм «Назови меня своим именем»

Фильмы «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем» удалили из российских онлайн-кинотеатров из-за закона об ЛГБТ. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Отмечается, что еще в конце декабря Роскомнадзор (РКН) отправил сервисам список картин и сериалов, которые относятся к пропаганде ЛГБТ. Онлайн-платформы попросили обратить внимание на этот список, а также провести самостоятельный мониторинг контента и принять решение об удалении материалов.

Отмечается, что в список РКН также попали некоторые эпизоды сериалов «Сексуальная жизнь студенток» и «Будет больно». В настоящее время оба шоу удалены из каталогов онлайн-кинотеатров. Сами представители сервисов комментировать эту ситуацию отказались.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии. Роскомнадзор сможет включать пропагандирующие ЛГБТ ресурсы в единый реестр запрещенной информации для последующего блокирования.

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Марина Погосян
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