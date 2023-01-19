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16:57, 19 января 2023Экономика

Аналитик назвал цену отказа Германии от российского газа

Аналитик Демидов назвал отказ ФРГ от газа из РФ «победой за счет деградации экономики»

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Успешно пройти зимний период без российского газа Германии поможет теплая зима, а также значительное сокращение потребления. Нефть страна будет закупать либо через посредников, либо у других поставщиков, в частности, Саудовской Аравии. Но у этого решения будут последствия, заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Цену отказа Германии от российского газа специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«То, о чем заявила Германия, одновременно и победа, и нет. Вполне возможно, что страна, действительно, сможет прожить без российского газа в этом году. Об этом свидетельствует, в частности, то, что даже сейчас в подземных хранилищах достаточно много газа ввиду теплой зимы. К марту, скорее всего, хранилища также будут заполнены на достаточно высокий процент, точно выше средних показателей, так что запас останется», — уверен Демидов.

Но существенное падение также произошло в следствие разных инициатив. Это урезание потребления, высокие цены: люди и правда стали меньше потреблять, что помогает сократить расход. Также это сокращение со стороны промышленности, которая либо закрывается, либо уходит в США

Владимир Демидованалитик

Аналитик напомнил, что Германия потребляла около 100 миллиардов кубометров в год. В этом году не потребит и 80, ведь экономика страны, по словам Демидова, «сдувается».

«Сомневаюсь, что необходимые объемы удастся возместить собственными мощностями. Есть, например, плавучие СПГ, но они дают не больше 25 миллиардов, так что к концу года проблемы все таки будут. Но страна снова ужмется и все равно не будет покупать у России. Так что это победа за счет деградации экономики», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Что касается нефти, ее будут закупать через других посредников или у других поставщиков, например, у Саудовской Аравии. В любом случае, говорить о победе странно. Может, зависимость и удалось преодолеть, но экономика упала так сильно, что точно не восстановится в ближайшие лет пять

Владимир Демидованалитик

Германия больше не зависит от поставок российских нефти и газа, можно говорить о победе в этом вопросе. Такое мнение в интервью британской вещательной корпорации «Би-би-си» высказал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Он заявил, что ФРГ по-прежнему зависит от импорта энергоносителей, но теперь это не связано с Москвой. Кроме того, в стране возобновлена работа некоторых ТЭС, отложены планы по закрытию трех остающихся атомных станций.

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Наталия Белова
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