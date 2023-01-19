Аналитик назвал цену отказа Германии от российского газа

Аналитик Демидов назвал отказ ФРГ от газа из РФ «победой за счет деградации экономики»

Успешно пройти зимний период без российского газа Германии поможет теплая зима, а также значительное сокращение потребления. Нефть страна будет закупать либо через посредников, либо у других поставщиков, в частности, Саудовской Аравии. Но у этого решения будут последствия, заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Цену отказа Германии от российского газа специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«То, о чем заявила Германия, одновременно и победа, и нет. Вполне возможно, что страна, действительно, сможет прожить без российского газа в этом году. Об этом свидетельствует, в частности, то, что даже сейчас в подземных хранилищах достаточно много газа ввиду теплой зимы. К марту, скорее всего, хранилища также будут заполнены на достаточно высокий процент, точно выше средних показателей, так что запас останется», — уверен Демидов.

Но существенное падение также произошло в следствие разных инициатив. Это урезание потребления, высокие цены: люди и правда стали меньше потреблять, что помогает сократить расход. Также это сокращение со стороны промышленности, которая либо закрывается, либо уходит в США Владимир Демидов аналитик

Аналитик напомнил, что Германия потребляла около 100 миллиардов кубометров в год. В этом году не потребит и 80, ведь экономика страны, по словам Демидова, «сдувается».

«Сомневаюсь, что необходимые объемы удастся возместить собственными мощностями. Есть, например, плавучие СПГ, но они дают не больше 25 миллиардов, так что к концу года проблемы все таки будут. Но страна снова ужмется и все равно не будет покупать у России. Так что это победа за счет деградации экономики», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Что касается нефти, ее будут закупать через других посредников или у других поставщиков, например, у Саудовской Аравии. В любом случае, говорить о победе странно. Может, зависимость и удалось преодолеть, но экономика упала так сильно, что точно не восстановится в ближайшие лет пять Владимир Демидов аналитик

Германия больше не зависит от поставок российских нефти и газа, можно говорить о победе в этом вопросе. Такое мнение в интервью британской вещательной корпорации «Би-би-си» высказал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Он заявил, что ФРГ по-прежнему зависит от импорта энергоносителей, но теперь это не связано с Москвой. Кроме того, в стране возобновлена работа некоторых ТЭС, отложены планы по закрытию трех остающихся атомных станций.