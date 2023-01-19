В Германии заявили о победе над зависимостью от российских нефти и газа

Министр финансов ФРГ Линднер заявил о победе над зависимостью от российских нефти и газа

Германия больше не зависит от поставок российских нефти и газа, можно говорить о победе в этом вопросе. Такое мнение в интервью британской вещательной корпорации «Би-би-си» высказал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Он заявил, что ФРГ по-прежнему зависит от импорта энергоносителей, но теперь это не связано с Москвой. Кроме того, в стране возобновлена работа некоторых ТЭС, отложены планы по закрытию трех остающихся атомных станций.

Также активно развивается инфраструктура для поставок сжиженного природного газа (СПГ). Линднер напомнил, что первый терминал был построен всего за восемь месяцев.

Поставки российского газа в Германию остановились в августе прошлого года. Последним маршрутом оставался газопровод «Северный поток», но после остановки на ремонт он так и не заработал. В конце сентября неустановленные лица взорвали подводную часть маршрута, вопрос возможности его восстановления остается дискуссионным.

Российскую нефть Германия прекратила закупать в январе этого года. Предполагается, что отказ от российских энергоресурсов позволит Берлину вести более независимую политику.

Ранее на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил о способности страны избежать рецессии благодаря успешной диверсификации поставщиков газа. По его словам, угроза отключений электроэнергии почти отсутствует, поэтому ожидания в отношении текущего года стали более оптимистичными.