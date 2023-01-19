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15:05, 19 января 2023Экономика

В мире выросла популярность доллара

SWIFT: доля доллара в международных расчетах выросла

Фото: Shutterstock

Доля евро в международных расчетах снижается второй год подряд, а доллара, наоборот, растет, пишет РИА Новости на основе анализа данных международной системы SWIFT.

По итогам декабря прошлого года доля евро составила 36,34 процента, опустившись за год на 0,31 процентного пункта. Популярность доллара в мире увеличилась. Он показал рост в 1,38 процентного пункта за прошлый год. За два года востребованность этой валюты в международных расчетах взлетела на 3,16 процентного пункта, до 41,89 процента.

Также в пятерке популярных валют по итогам декабря оказались британский фунт (минус 0,42 процентного пункта), японская йена (минус 0,71 процентного пункта) и китайский юань (рост на 0,27 процентных пункта).

Международные санкции негативно влияют на доллар, но, вероятно, не способны его обрушить, считает кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте России Александр Абрамов. Не существует валюты, которая способна заменить доллар, уверен он.

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Платон Щукин
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