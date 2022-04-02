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Экономист усомнился в ослаблении роли доллара

Экономист Абрамов счел маловероятным отказ от расчета в долларах

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Международные санкции, которые страны стали вводить после начала спецоперации на Украине, негативно влияют на доллар, но, вероятно, не способны его обрушить, рассказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте России Александр Абрамов.

Несмотря на то что из-за ограничительных мер некоторые страны вынуждены переводить расчеты в другие валюты, ослабление роли доллара из-за этого весьма сомнительно, считает экономист.

«Сегодня тенденция ряда стран к отказу в расчетах от доллара, конечно, ослабляет доллар, но не подрывает его роль как резервной валюты. 60 процентов золотовалютных резервов стран мира все равно остаются в долларах, на него приходится около 40 процентов расчетов по SWIFT. Даже несмотря на какие-то изменения, которые происходят в денежном обращении развивающихся стран, на них приходится около 40 процентов глобального ВВП. Остальные 60 процентов — это зона стран G7, условно говоря. В G7 правила вряд ли будут меняться, в развивающемся мире происходят изменения, но ждать, что они изменят ландшафт, совершенно невозможно», — объяснил он.

Нужно, чтобы либо экономика США резко упала, либо страны почему-то перестали доверять доллару, только в таком случае могут произойти радикальные изменения в мире

Александр Абрамовкандидат экономических наук

Сейчас не существует валюты, которая способна заменить американский доллар. В долгосрочной перспективе, если не будет экономических стрессов, таким средством расчетов может стать китайский юань, полагает Абрамов.

«У юаня при всех его достоинствах есть два ключевых недостатка, которые сдерживают его развитие. Первое — юань остается плохо конвертируемым в доллар, второе — юаню нужно много лет, чтобы заработать статус стабильной валюты. Чтобы страны полностью доверяли юаню, ему нужно лет 15 проработать без девальвации. У Китая растет потенциал, но нужно сделать еще очень много. Изменения роли валют будут происходить очень инертно. Мы, например, видели, что доля Китая в международных расчетах в виде SWIFT с 2015 по 2021 год увеличилась примерно с 1,5 до 2,7 процента», — заключил он.

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Ранее преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик заявил, что из-за санкций, которые вынуждают страны переходить на расчеты в других валютах, США «выдавят себя из мировой экономики». Он добавил, что рубль, в отличие от американской валюты, обеспечен золотом, что должно усилить его роль.

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Мария Сметанина
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