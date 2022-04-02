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В США сравнили перспективы доллара и рубля

Преподаватель Питтсбургского университета считает, что роль доллара будет снижаться

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик сравнил дальнейшие перспективы доллара и рубля. Об этом сообщает RT.

Эксперт отметил, что из-за политики Соединенных Штатов, вводивших санкции против многих государств, эти страны были вынуждены переходить на другие валюты в международных расчетах. По его словам, введение антироссийских санкций ускорить этот процесс. «Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», — отметил он.

Ковалик добавил, что рубль, в отличие от доллара, обеспечен золотом, что способно усилить значение российской валюты. Эксперт считает, что роль доллара будет снижаться.

По словам преподавателя, люди все меньше верят в доллар, поскольку у США серьезные долги. «В отличие от американского доллара, подкрепленного лишь статьей американской Конституции о "полном доверии", рубль будет иметь реальную ценность», — сказал он.

Ранее экономист Михаил Беляев сообщил, что для укрепления российской валюты до 74 рублей за доллар нужно повысить эффективность экономики. «Фундаментальное значение рубля это 76 за доллар. Это то, что было до всех событий. Для того чтобы повысить курс до 75-74 нужно повысить эффективность экономики», — высказался он.

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Марина Совина
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