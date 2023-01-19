Российские военные продолжили наступление на донецком направлении

Спикер МО Конашенков заявил, что ВС России продолжили наступление на донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление на донецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны России (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, российские войска нанесли огневое поражение частям Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцировавшимся в районах поселков Гальцыновка, Красногоровка и Невельское в Донецкой народной республике.

«За истекшие сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля», — заявил спикер оборонного ведомства.

Днем ранее сообщалось, что на донецком направлении российские добровольцы штурмовых отрядов взяли под контроль населенный пункт Соль в Донецкой народной республике. В Минобороны уточнили, что добровольцы штурмовых отрядов освободили поселок благодаря огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации.