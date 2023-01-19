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13:35, 19 января 2023Россия

Российские военные продолжили наступление на донецком направлении

Спикер МО Конашенков заявил, что ВС России продолжили наступление на донецком направлении
СюжетРоссийские войска

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление на донецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны России (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, российские войска нанесли огневое поражение частям Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцировавшимся в районах поселков Гальцыновка, Красногоровка и Невельское в Донецкой народной республике.

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«За истекшие сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля», — заявил спикер оборонного ведомства.

Днем ранее сообщалось, что на донецком направлении российские добровольцы штурмовых отрядов взяли под контроль населенный пункт Соль в Донецкой народной республике. В Минобороны уточнили, что добровольцы штурмовых отрядов освободили поселок благодаря огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации.

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Марк Леонов
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