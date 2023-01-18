Минобороны заявило о взятии под контроль населенного пункта Соль в ДНР

Минобороны: добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Соль в ДНР

Российские добровольцы штурмовых отрядов взяли под контроль населенный пункт Соль в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что добровольцы штурмовых отрядов освободили Соль благодаря огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО).

На донецком направлении за минувшие сутки Украина потеряла до 90 военнослужащих, 3 боевые машины, а также 4 автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В Краматорске под удар попал склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), где располагались снаряды к реактивным системам залпового огня HIMARS и «Град».

Еще 15 января Минобороны России после взятия под контроль Соледара отчитывалось, что российские военные продолжают наступление в районе северных окраин Артемовска (украинское название города — Бахмут) и железнодорожной станции Соль в ДНР.

Соль — населенный пункт в черте Соледара. 17 января глава ДНР Денис Пушилин уже заявлял, что железнодорожная станция Соль возле Соледара перешла под полный контроль российских военных. По его данным, в настоящий момент станция находится под контролем ЧВК «Вагнер».

Соль является важным транспортным узлом, считает военный корреспондент Ярем. При его контроле российской стороной будет ликвидировано прямое сообщение между двумя крупными узлами обороны ВСУ — Артемовском и Северском.

12 января Россия взяла под полный контроль город Соледар в Бахмутском районе ДНР. Это, по данным Минобороны России, стало возможно благодаря постоянным ударам артиллерии, штурмовой и армейской авиации, ракетных войск по украинским соединениям. В военном ведомстве тогда допускали, что после взятия Соледара Россия сможет заблокировать и взять в котел подразделения Вооруженных сил Украины в Артемовске.