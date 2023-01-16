Военкор заявил о взятии станции Соль силами ЧВК «Вагнер»

Военкор Ярем заявил о взятии поселка Соль под Артемовском силами ЧВК «Вагнер»

Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» осуществили взятие станции Соль под Артемовском и прилегающего к ней поселка. Об этом заявил в Telegram военный корреспондент Ярем.

«Это важный транспортный узел, контроль над которым ликвидирует возможность прямого сообщения между Бахмутом и Северском — двумя крупными узлами обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — написал военкор.

Также, по его мнению, взятие Соли положительно скажется на развивающемся наступлении на северные окраины Артемовска.

Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео работы российского танка Т-90 «Прорыв» в зоне спецоперации. На кадрах машина ведет прицельный огонь, находясь на берегу водоема.