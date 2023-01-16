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19:04, 16 января 2023Россия

Опубликованы кадры работы российского танка Т-90 «Прорыв» в зоне СВО

Военкор Поддубный опубликовал кадры работы российского танка Т-90 «Прорыв» в зоне СВО

Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видео работы российского танка Т-90 «Прорыв» в зоне спецоперации. Запись появилась в его Telegram-канале.

На кадрах машина ведет прицельный огонь, находясь на берегу водоема. «Есть все, что нужно: быстрая перезарядка, быстрый откат с позиции, обнаружение противника. Как говорит экипаж: "Куда крестик поставил, туда и летит"», — указывается в публикации, описывающей танк.

Ранее в сети появилось видео уничтожения российским вертолетом Ка-52 «Аллигатор» внедорожника с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Василий Мека
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