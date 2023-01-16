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10:25, 16 января 2023Бывший СССР

Появились кадры уничтожения «Аллигатором» украинского командира

Военкор Руденко показал кадры уничтожения вертолетом Ка-52 внедорожника с командиром ВСУ

В сети появилось видео уничтожения российским вертолетом Ка-52 «Аллигатор» внедорожника с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовал в Telegram военный корреспондент Андрей Руденко.

На появившихся кадрах видно, как российский «Аллигатор» наносит ракетный удар по автомобилю, в котором, в частности, находится командир подразделения ВСУ. По словам Руденко, до этого за внедорожником с украинскими военными шла охота.

Ранее командир вертолета Ка-52 Воздушно-космических сил России рассказал о пятисекундном маневре, который выполняется перед атакой позиций ВСУ. При этом он указал на важность того, чтобы противник не засек вертолет визуально и технически.

Алевтина Запольская
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