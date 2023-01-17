Пушилин заявил о взятии под контроль Соли

Врио главы ДНР Пушилин: станция Соль у Соледара перешла под контроль российских военных

Железнодорожная станция Соль возле Соледара перешла под полный контроль российских военных. Об этом врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящий момент станция находится под контролем бойцов группы «Вагнера». «Для нас немаловажно было, безусловно, перерезать сообщение между Северском и Артемовском (украинское название — Бахмут). С этой задачей ЧВК "Вагнер", можно сказать, справилась», — отметил он.