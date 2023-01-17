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10:44, 17 января 2023Россия

Пушилин сообщил о дозачистке в Соледаре

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что в Соледаре продолжается дозачистка

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Соледаре продолжается дозачистка оставшихся очагов сопротивления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается артемовского и соледарского направлений, сейчас у всех на слуху — "Вагнер" продолжает дозачистку уже самого города Соледара», — сказал Пушилин.

Он также заявил, что российские силы одерживают весомые успехи в городе Марьинка, который скоро, как ожидается, перейдет под контроль России.

Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что российские военные взяли под контроль всю территорию Соледара.

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Василий Мека
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