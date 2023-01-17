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10:45, 17 января 2023Россия

Пушилин сообщил об успехах российских сил в Марьинке

Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что ВС РФ зачистили все высотки в Марьинке

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Российские военные одерживают весомые успехи в городе Марьинка, где были зачищены все высотки. О скором переходе населенного пункта под контроль союзных сил заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Есть определенные успехи, и достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка. Все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. (…) Рассчитываем, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль Донецкой народной республики», — заявил он.

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Кристина Есикова
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