Пушилин сообщил об успехах российских сил в Марьинке

Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что ВС РФ зачистили все высотки в Марьинке

Российские военные одерживают весомые успехи в городе Марьинка, где были зачищены все высотки. О скором переходе населенного пункта под контроль союзных сил заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Есть определенные успехи, и достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка. Все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. (…) Рассчитываем, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль Донецкой народной республики», — заявил он.

