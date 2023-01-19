Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:28, 19 января 2023Мир

В Польше увидели нежелание Германии передавать Украине танки Leopard 2

Премьер Польши Моравецкий: Германия пытается не допустить передачи танков Leopard 2

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия пытается не допустить передачи танков Leopard 2. Его слова передает Reuters.

Польский премьер пояснил, что увидел нежелание Берлина отправлять свое современное вооружение. «Я настроен умеренно скептически, умеренно пессимистично, поскольку Германия отбивается от этого, как дьявол от святой воды», — заявил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Варшава передаст Киеву новые танки Leopard. В свою очередь, в Германии назвали противозаконной передачу этих танков Киеву без разрешения германского правительства.

В ответ на это премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 19 января отметил, что Варшава может передать Киеву танки Leopard без согласия Берлина. По его словам, Польша уже договорилась с украинской стороной и другими партнерами из Западной Европы о совместной поставке танков. «Согласие тут — вопрос второго ранга», — подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин решил «отдать победу» Венедиктову в суде из-за слов о ЧВК «Вагнер»
В США назвали героем отказавшегося от акции в поддержку ЛГБТ российского игрока
Американский конгрессмен опроверг выступление в женском образе
В Польше увидели нежелание Германии передавать Украине танки Leopard 2
Пентагон прокомментировал сообщения о возможности ударов ВСУ по Крыму
Подмосковные врачи спасли потерявшего два литра крови пациента
В США не увидели смысла передавать Украине танки Abrams
Голы Месси и Мбаппе принесли ПСЖ победу в товарищеском матче с командой Роналду
Аналитики перечислили самые популярные гаджеты у москвичей в 2022 году
Российский боец Владимир Минеев рассказал о службе в Донецке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.