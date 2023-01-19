В Польше увидели нежелание Германии передавать Украине танки Leopard 2

Премьер Польши Моравецкий: Германия пытается не допустить передачи танков Leopard 2

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия пытается не допустить передачи танков Leopard 2. Его слова передает Reuters.

Польский премьер пояснил, что увидел нежелание Берлина отправлять свое современное вооружение. «Я настроен умеренно скептически, умеренно пессимистично, поскольку Германия отбивается от этого, как дьявол от святой воды», — заявил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Варшава передаст Киеву новые танки Leopard. В свою очередь, в Германии назвали противозаконной передачу этих танков Киеву без разрешения германского правительства.

В ответ на это премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 19 января отметил, что Варшава может передать Киеву танки Leopard без согласия Берлина. По его словам, Польша уже договорилась с украинской стороной и другими партнерами из Западной Европы о совместной поставке танков. «Согласие тут — вопрос второго ранга», — подчеркнул он.