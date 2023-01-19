В постпредстве РФ при ЕС заявили о желании Брюсселя сохранить контакты с Москвой

Постпредство при ЕС: Европе придется договариваться с РФ о бесконфликтном сосуществовании

Евросоюзу придется договариваться с Москвой об основах мирного сосуществования, заявил исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов. Об этом пишут «Известия».

По словам дипломата, Брюссель желает сохранить контакты с Россией — европейские лидеры говорят о необходимости оставить дипломатические каналы открытыми. «ЕС все равно придется договариваться с нами об основах бесконфликтного сосуществования», — подчеркнул Логвинов.

Он уточнил, что несмотря на антироссийскую риторику ЕС, торгово-промышленные палаты самых развитых европейских государств продолжают работать в России. «Европейскому бизнесу некомфортно встраиваться в ту парадигму торгово-экономических отношений с Россией, которая задана официальным Брюсселем», — подчеркнули в постпредстве.

Также российские экономоператоры не намерены отказываться от работы в ЕС, добавили в ведомстве. Дипломат раскритиковал идеи ЕС об изъятии российских активов.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что для восстановления отношений РФ и ЕС в газовой сфере нужна их полная деполитизация.