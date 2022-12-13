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11:24, 13 декабря 2022Экономика

Названо условие восстановления газовых отношений России и ЕС

Аналитик Юшков назвал деполитизацию условием восстановления газовых отношений России и ЕС

Фото: ПАО «Газпром»

Для восстановления отношений России и Европейского союза (ЕС) в газовой сфере нужна их полная деполитизация. Такое условие возобновления сотрудничества в беседе с «Лентой.ру» назвал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По мнению аналитика, Россия может вернуться на европейский рынок в качестве крупного поставщика газа за счет географических преимуществ.

«Мы являемся самым удобным поставщиком для европейского рынка, они для нас тоже удобный рынок сбыта. Тем более инфраструктура есть, маршруты есть, мы понимаем, как можно починить те же самые "Северные потоки". В этом плане есть опыт взаимодействия, понимание друг друга», — объяснил он.

Пока политический фактор не уйдет, Россия не вернется на позицию крупнейшего поставщика газа в Европу, считает Юшков.

«Основная проблема — политика. Европейцы считают, что России нельзя доверять, Россия считает, что европейцам нельзя доверять. Как прежде уже, наверное, отношений не будет, они как-то должны трансформироваться. Россия ждет, чтобы европейские страны исходили из своих национальных интересов», — сказал аналитик.

Россия ждет, чтобы микрофон, через который они призывают и высказывают политические лозунги, поменяли на калькулятор и руководствовались им

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Сейчас доля России на европейском газовом рынке составляет 8-10 процентов, отметил Юшков. Фактически работает только один из газопроводов через Украину, по которому идут поставки примерно 42 миллионов кубометров в сутки. Также действует предназначенная для балканских стран нитка «Турецкого потока».

Отношения в газовой сфере восстановить можно, но для этого нужна глубочайшая ее деполитизация. А мы видим, что последние десятилетия политизация происходила

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

По оценке Bloomberg, у России есть шанс вернуть лидерство по поставкам газа в Европу. Как пишет агентство, энергетический мост между Россией и Европой, строившийся в течение десятилетий, смог преодолеть «самые холодные эпизоды холодной войны, распад Советского Союза и либерализацию европейского энергетического рынка».

Россия была крупнейшим поставщиком газа в ЕС в 2021 году. До начала специальной военной операции на территории Украины она продавала Европе 45 процентов от всего получаемого объема.

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Мария Сметанина
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