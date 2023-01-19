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10:22, 19 января 2023Экономика

Евросоюз попросит у стран-членов увеличить выплаты в бюджет блока

Bloomberg: страны ЕС станут больше платить в общий бюджет на 2021-2027 годы

Фото: Reuters

Существенная часть резервов долгосрочного бюджета Евросоюза (ЕС), рассчитанного на период с 2021 по 2027 год, оказалась истощена в первые годы, и они нуждаются в новом пополнении, о чем руководство блока будет просить страны-члены союза, заявил на мероприятии Bloomberg вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Дискуссия об увеличении взносов в пользу общего бюджета ЕС должна завершиться летом 2023 года. По ее итогам страны начнут платить больше, но Евросоюзу хватит финансовой прочности, чтобы ответить на такие угрозы, как военный конфликт на Украине, энергокризис в Европе и необходимость поддержки европейских компаний для противодействия климатическому закону США.

Кроме того, ЕС возьмет на себя ведущую роль в восстановлении Украины, отмечает агентство. Ожидается, что переговоры о сотрудничестве с другими донорами и выбор вариантов финансирования активизируются во второй половине нынешнего года.

В 2020 году Евросоюз уже согласовал семилетний бюджет в размере 1,8 триллиона евро, отмечает агентство. Он также включал «беспрецедентный» фонд восстановления после пандемии COVID-19, финансируемый за счет совместных займов. Но этих средств в новых реалиях не хватило.

По итогам 2022 года страны «Большой семерки» выделили Украине 32,7 миллиарда евро на покрытие бюджетного дефицита в условиях военных действий.

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Данил Дмитриев
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