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17:20, 22 декабря 2022Мир

«Большая семерка» назвала размер финансовой помощи для Украины

«Большая семерка» заявила, что собрала Украине помощи на 32,7 миллиарда долларов в 2022-м

Фото: Martin Meissner / Reuters

«Большая семерка» (G7) собрала бюджетную помощь Украине в размере 32,7 миллиарда долларов в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства финансов Германии.

Средства предназначены для того, чтобы Киев смог закрыть дефицит финансирования на этот год. «Вся эта сумма выплачена Украине или в настоящее время находится в процессе передачи», — отмечается в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала суммарные военные расходы США и ЕС на Украину. По ее словам, речь идет о суммах в 45 и 28 миллиардов долларов соответственно. Дипломат также напомнила, что в 2023 году Вашингтон планирует выделить еще 50 миллиардов долларов ассигнований.

В начале ноября Еврокомиссия выдвинула план оказания экономической помощи Украине на сумму 18 миллиардов евро в течение 2023 года.

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Виктория Кондратьева
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