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12:50, 22 декабря 2022Мир

В МИД назвали суммарные военные расходы США и ЕС на Украину

Захарова: военные расходы США и ЕС на Украину составили 45 и 28 миллиардов долларов

Фото: Baz Ratner / Reuters

Суммарные военные расходы на военную помощь Украине со стороны США составили 45 миллиардов долларов, а Евросоюза — 28 миллиардов долларов. Такие цифры в ходе брифинга назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Из сумм, которые выделяются в виде финансовой военной помощи Украине, на США приходится 45 миллиардов долларов, на государства ЕС — 28 миллиардов», — заявила дипломат. Она напомнила, что в 2023 году Вашингтон планирует выделить еще 50 миллиардов долларов ассигнований.

Ранее член Палаты представителей США Томас Мэсси раскритиковал помощь Украине из налогов американских граждан. «Это не благотворительность. Благотворительность предоставляется бесплатно. Американских налогоплательщиков призвали производить социальные выплаты этому иностранному правительству», — отметил он.

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Виктория Кондратьева
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