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18:54, 19 января 2023Из жизни

Модель сделала татуировку на глазном яблоке и вызвала опасения у поклонников

The Mirror: модель из Бразилии сделала татуировку на белке глаза, несмотря на риск слепоты

Фото: @kikiimary

Модель Кики Мэри из Сан-Паулу, Бразилия сделала татуировку глазного яблока, покрасив его в черный цвет. Об этом сообщает The Mirror.

У девушки множество татуировок и пирсинга, но ее решение изменить цвет белка глаза вызвало опасения у поклонников. Мэри опубликовала в социальной сети видео с процессом нанесения тату. Во время процедуры модель не двигалась и вела себя спокойно, пока мастер вводил ей при помощи шприца краску в глазное яблоко.

Многие пользователи были шокированы увиденным и осудили Мэри. «Почему бы просто не носить склеральные линзы? Это на 100 процентов безопаснее», — написал один из комментаторов.

Однако, несмотря на риск испортить зрение, модель довольна новой татуировкой и не обращает внимания на критику.

Ранее сообщалось, что 32-летняя Анайя Петерсон из Великобритании сделала татуировки на глазных яблоках и едва не лишилась зрения. Несмотря на это, Петерсон сохраняет позитивный настрой и не реагирует на негативные комментарии о ее модификациях в сети.

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Алиса Удовик
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