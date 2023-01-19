Мужчина погиб в попытках вытащить 10 собак из горящего дома

WDAM: в США мужчина попытался спасти 10 собак из горящего дома и погиб

В США житель штата Миссисипи, 56-летний Кхань Ван Дуонг, погиб в попытках вытащить своих собак из горящего дома. Об этом сообщает WDAM.

Мужчина заметил пожар в доме и тут же сообщил об этом жене и дочери. Он попросил семью добраться до безопасного места, а сам попытался спасти 10 собак, живущих вместе с ним: двух взрослых питомцев и восемь щенков. Однако выбраться ему не удалось — огонь быстро охватил все здание. Как передает Laurel Leader-Call, Дуонг упал и потерял сознание в метре от входной двери.

Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной службы попытались потушить огонь, но сильный дым и пламя заставили их отступить. Один из пожарных получил незначительные травмы. В результате возгорания дом был полностью разрушен.

Пожарные и полиция расследуют причину воспламенения. По предварительным данным, огонь возник в пристройке, а затем перекинулся на дом. «Наши мысли и молитвы с семьей жертвы во время трагической потери их любимого человека», — выразил соболезнования пожарный следователь Джей Ди Картер.

Ранее сообщалось, что 61-летний житель Сингапура Абд Хамзах Миди спас жену и кошку из пожара в съемной квартире. В результате случившегося трое соседей супругов были доставлены в больницу из-за отравления дымом.