Замглавы управления по вопросам миграции ГУ МВД Москвы выпустили из СИЗО

В Москве суд освободил из СИЗО замглавы управления по вопросам миграции ГУ МВД Москвы

Басманный суд Москвы освободил из-под стражи заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД Москвы Вячеслава Фокина и бывшего замглавы этого подразделения Дмитрия Тахтаулова, которые обвиняются в незаконной выдаче разрешений на въезд трудовых мигрантов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Полицейские вышли из СИЗО и будут находиться под домашним арестом. Тем самым суд отклонил ходатайство следователя, который просил продлить фигурантами дела срок содержания под стражей. Мера пресечения также была изменена проходящим по делу двум предпринимателям.

24 ноября 2022 Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения Фокину в организации незаконной миграции. По данным следствия, в 2021 году он получил от подконтрольной бизнесменам компании ходатайства о разрешении на въезд иностранцев. Сотрудники ГУ МВД просьбу удовлетворили и незаконно оформили приглашения для жителей других стран. Информация о целях их прибытия в документах была указана ложной.