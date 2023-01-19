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15:42, 19 января 2023Мир

Во Франции начались массовые забастовки против пенсионной реформы

Figaro: во Франции начались массовые забастовки против повышения пенсионного возраста
СюжетПенсионная реформа:

В крупных городах Франции начались массовые забастовки и протесты против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает Le Figaro. Видео с места проведения одной из демонстраций появилось в Telegram-канале газеты «Комменсантъ».

По информации издания, из-за забастовок во Франции нарушена работа образовательных учреждений и транспорта, сокращена выработка электроэнергии, прекращены отгрузки на нефтеперерабатывающих заводах. Отмечается, что французы протестуют против пенсионной реформы, согласно которой пенсионный возраст планируют увеличить с 62 до 64 лет.

Bloomberg пишет, что, согласно опросам, около 60 процентов граждан выступают против реформы, инициатором которой считают президента страны Эммануэля Макрона. При этом около 46 процентов жителей готовы выйти на демонстрации. На данный момент в них поучаствовали тысячи человек по всей стране. Основное шествие начнется в Париже в 14 часов по местному времени.

В сентябре 2022-го также сообщалось о многотысячных протестах в Пятой республике против пенсионной реформы. Тогда на демонстрации в разных городах страны вышли учителя, студенты, железнодорожники, водители автобусов и работники предприятий по атомной энергетике.

Виктория Кондратьева
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