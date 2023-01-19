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15:02, 19 января 2023Путешествия

Туроператоры приготовились открыть продажу туров в Грузию на прямых рейсах

АТОР: в случае возобновления прямых рейсов в Грузию стоимость туров в страну возрастет

Фото: Mostafa Meraji / Unsplash

Российские туроператоры выразили готовность открыть продажу туров в Грузию с перелетом в случае возобновления прямых рейсов в страну. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам специалистов туротрасли, если прямое авиасообщение между государствами в ближайшее время восстановится, а турпакеты можно будет продавать, то они «с радостью воспользуются этой возможностью». На этом фоне значительно возрастет турпоток в Грузию, считают они.

При этом российских туристов предупредили и о возможном подорожании отдыха в Грузии в случае возобновления прямых рейсов. Так, вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что увеличение стоимости туров будет связано с инфляцией в стране и высоким спросом со стороны россиян на поездки в Грузию в 2022 году.

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В АТОР напомнили, что прямые рейсы из России в Грузию были приостановлены в 2019 году, после чего Ростуризм рекомендовал туроператорам не продавать путевки в эту страну. При этом у участников рынка и сейчас есть возможность предлагать россиянам размещение и экскурсии в Грузии. Добраться туда отечественные путешественники могут стыковочными рейсами через Минск, Ереван, Баку и Стамбул или наземным транспортом.

Ранее грузинские депутаты из парламентского большинства заявили, что восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией будет положительно отражаться на жителях страны. По их мнению, от такого решения будет только лучше грузинским гражданам.

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Фариза Бацазова
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