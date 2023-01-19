Парикмахер назвал старящие женщин цвета волос

Парикмахер Сэм Бернетт призвал седеющих женщин отказываться от темных оттенков волос

Парикмахер и владелец салона Hare & Bone Сэм Бернетт из Англии назвал старящие женщин цвета волос. Соответствующую информацию приводит Express.co.uk.

По словам специалиста, с возрастом естественным образом начинает меняться не только оттенок прядей, но и их текстура и густота. При этом он посоветовал отказаться от зачесывания их назад и выбирать светлые тона для окрашивания, поскольку человеческая кожа также теряет пигмент и становится более бледной с течением времени.

Кроме того, он призвал седеющих женщин не красить волосы в темные тона, которые, по его словам, ухудшают внешний вид, и не делать окрашивание монохромным. «Если вы не готовы полностью изменить свой цвет волос, переходите к смешанным оттенкам, от которых можно постепенно отказаться или адаптировать их в зависимости от сезона», — пояснил Бернетт.

В декабре креативный директор салона Inanch, парикмахер Инанч Эмир из Лондона, Англия, назвала визуально омолаживающее окрашивание. По словам специалистки, с возрастом форма лица, а также тон и текстура кожи могут меняться, поэтому важно подбирать укладку и оттенок прядей в соответствии с произошедшей трансформацией.