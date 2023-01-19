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20:25, 19 января 2023Мир

Будапешт призвал Киев прекратить зверства в отношении венгров

МИД Венгрии призвал Киев прекратить зверства в отношении венгров на Западной Украине

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Киев должен прекратить зверства и притеснения в отношении венгров, проживающих на Западной Украине. К этому призвал государственный секретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер, сообщает РИА Новости.

«Мы призываем местных руководителей немедленно прекратить зверства против венгров. Мы призываем национальных лидеров Украины немедленно сделать все возможное для того, чтобы отменить антивенгерские решения и восстановить статус-кво. Ожидаем, что украинские лидеры сделают все возможное для сохранения стабильности в Закарпатье, несмотря на войну», — заявил Менцер.

Так венгерские представители отреагировали на сообщение о решении местных властей, которые заставили местных венгров снять венгерские флаги и демонтировать надписи на венгерском языке, а также уволили директора школы для венгерских учащихся.

В июле прошлого года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в случае чрезвычайных происшествий в украинском Закарпатье Венгрия готова спасти и защитить венгров силой оружия. «В нашей стране подготовлены сценарии военной чрезвычайной ситуации. В наших интересах, чтобы на востоке как можно скорее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных, чтобы спасти и защитить 150 тысяч живущих в Закарпатье венгров», — заявил министр.

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Виктория Кондратьева
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