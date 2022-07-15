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Венгрия заявила о готовности защитить венгров на Украине силой оружия

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о готовности защитить венгров в Закарпатье в случае ЧП
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В случае чрезвычайных происшествий в украинском Закарпатье Венгрия готова спасти и защитить венгров силой оружия. О наличии военного плана на случай ЧП заявил глава МИД страны Петер Сийярто, сообщает газета Blikk.

«В нашей стране подготовлены сценарии военной чрезвычайной ситуации. В наших интересах, чтобы на востоке как можно скорее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных, чтобы спасти и защитить 150 тысяч живущих в Закарпатье венгров», — заявил министр.

Ранее Петр Сийятро заявил, что страна отказывается от поставок оружия Украине. По его словам, Будапешт не хочет подвергать опасности российских обстрелов 150 тысяч венгров, проживающих в украинском Закарпатье, поэтому страна будет придерживаться нейтрального статуса.

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Дмитрий Сотак
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